В Челябинске на проведение работ по дегазации и фильтрации на городской свалке выделят почти 200 млн рублей

В Челябинске ищут подрядчика для содержания городской свалкой после рекультивации. Начальная цена контракта составляет 198,7 млн рублей. Информация о конкурсе опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Победителя конкурса выберут 7 апреля. Подрядчику предстоит обслуживать системы сбора фильтрата и ливневых стоков, и по утилизации биогаза, а также следить за пожарной безопасностью.

Напомним, челябинская городская свалка была открыта в 1949 г. За годы ее работы там накопилось почти 20 млн кубометров отходов. Она занимает площадь около 55 гектаров и в некоторых местах достигала 40 метров высотой. 11 сентября 2018 года челябинскую свалку закрыли. Был разработан проект рекультивации объекта, который получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. После этого началась рекультивация. Проектом было предусмотрено два этапа рекультивации: технический и биологический. В настоящий момент рекультивация свалки завершена. В результате восстановлен земельный участок на площади 74 га.