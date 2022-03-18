"Не надо скупать гречку! Заведутся жучки!" Спикер Совфеда призвала россиян не скупать крупы и сахар

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не скупать гречку и сахар, уточнив, что запасов и того, и другого достаточно.

"Ответственность лежит на обществе и гражданах. Не надо скупать гречку. Заведутся жучки. Ещё не всю гречку съели, которую закупили, когда началась паника из-за коронавируса. Не надо столько сахара покупать! Во-первых, его никто в таком количестве не употребляет. Во-вторых, у нас достаточно запасов и круп, и сахара", - сказала Матвиенко журналистам.

Напомним, Матвиенко 17-18 марта находится с рабочим визитом в ХМАО.