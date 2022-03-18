Стали известны все пары 1/4 финала Лиги чемпионов UEFA

Стали известны все пары 1/4 финала Лиги чемпионов UEFA сезона-2021/2022. Жеребьёвка состоялась сегодня в швейцарском Ньоне.

Так, "Челси" (Англия) сыграет с "Реалом" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия) встретится с "Атлетико" (Испания), "Вильярреал" (Испания) сразится с "Баварией" (Германия), а "Бенфике" (Португалия) будет противостоять "Ливерпуль" (Англия).

В полуфинале победитель пары "Манчестер Сити" — "Атлетико" сыграет с победителем пары "Челси" — "Реал". Вторые полуфиналисты будут сформированы из третьей и четвёртой пары четвертьфинала соответственно.

Первые встречи 1/4 финала пройдут 5 и 6 апреля, ответные — 12 и 13 апреля.