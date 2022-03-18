Европарламент запретил доступ в здания дипломатам из России и Белоруссии

Европейский парламент закрыл доступ в свои резиденции в Брюсселе и Страсбурге дипломатам и госслужащим России и Белоруссии.

"В Доме Демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок", - написала глава ЕП Роберта Метсола в Twitter.

Напомним, 15 марта Россия была официально исключена из Совета Европы. Окончательное решение было принято Комитетом министров организации – проведено тайное голосование. Ранее решение об исключении России приняла и ПАСЕ – парламентская ассамблея Совета Европы.

Стоит отметить, что решение о "расставании" взаимно - 10 марта МИД РФ объявил о начале процедуры выхода из СЕ.