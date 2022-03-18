18 Марта 2022
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Общество В России
Youtube (2021) | Фото: Накануне.RU

Действия администрации YouTube носят террористический характер – Роскомнадзор

Роскомнадзор потребовал от Google "незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube".

"Ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

"В последние недели американские ИТ-компании, в частности, Meta Platforms Inc. и Google LLC заняли четко выраженную антироссийскую позицию. На принадлежащих данным компаниям интернет-ресурсах развернута целенаправленная кампания по дискредитации российских Вооруженных сил, средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом.

Роскомнадзор неоднократно отмечал, что американские социальные сети и видеохостинг YouTube стали площадкой для информационных атак на Россию. Администрации интернет-ресурсов выбрали путь конфронтации, активно участвуя в распространении человеконенавистнических призывов в отношении граждан Российской Федерации. Подобные действия Meta Platforms Inc. и Google LLC не только нарушают российское законодательство, но и противоречат общепринятым нормам морали", - заявили в Роскомнадзоре.

Теги: youtube, роскомнадзор, google



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