18 Марта 2022
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Экономика Свердловская область
Магазин в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

Компании по доставке воды в Екатеринбурге подняли цены: причины

Некоторые службы по доставке воды в Екатеринбурге подняли цены. Однако причины в каждом отдельном случае оказались разными.

Как сообщил Накануне.RU житель уральской столицы Сергей, он заказывает воду домой в компании "Виста".

"Раньше бутыль 5,5 литров стоила 50 рублей с доставкой, а стала 70 рублей. Подорожала вся абсолютно. Сказали, мол распоряжение от руководства, потому что цены меняются в зависимости от курса доллара", - рассказал мужчина.

Однако в самой компании нашему изданию сообщили, что причина кроется в другом.

"Поставщики подняли нам цены на одноразовую тару. Последнее повышение связано именно с этим", - пояснили в "Висте".

Согласно информации на сайте компании, цены пришлось вынужденно увеличить с 12 марта этого года.

бутылка, вода(2019)|Фото:Накануне.RU

Кроме этого, о повышении стоимости воды заявили в компании "Аква Вива". Как сообщается на сайте организации, с 1 марта 2022 года постановлением Правительства РФ введена обязательная маркировка продукции для производителей питьевой бутилированной воды.

"Внедрение технологий системы маркировки увеличивают затраты компании, в то же время подтверждают подлинность нашей продукции на рынке", - говорится в объявлении об изменении цен на доставку воды в Екатеринбурге и Первоуральске.

В Свердловском УФАС России Накануне.RU сообщили, что ни одной жалобы на увеличение стоимости питьевой воды, как в розничной торговле так и службах доставки, в антимонопольное ведомство за последнее время не поступало.

Теги: вода, доставка, цены, Екатеринбург



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