Работники культуры в Челябинской области получат по 1 млн рублей за переезд в села

В Челябинской области запущена программа "Земский работник культуры". Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наши программы, которые мы запустили в этом году, — "Земский тренер" и "Земский работник культуры", по ним специалисты будут приезжать именно в сельскую местность. Мы предусмотрели увеличение заработной платы в среднем по экономике для этих категорий работников, плюс единовременные выплаты тем, кто будет переезжать в сельскую местность для того, чтобы заниматься с нашими детьми спортом, культурой — это очень важные направления", - подчеркнул Алексей Текслер.

Единовременную выплату в размере 1 млн рублей смогут получить преподаватели по видам искусств или концертмейстеры, которые трудоустроятся в 2022 году в муниципальные детские школы искусств (в территориях с числом жителей до 50 тысяч человек).

"У нас много различных программ поддержки, есть областные премии на уровне Губернатора для работников культуры. Также мы даем субсидии нашим муниципалитетам для награждения лучших работников, в том числе молодежи. С этого года начинает работать программа "Земский работник культуры". Пока она распространяется на работников музыкальных школ. Это самая дефицитная профессия, поскольку, начиная с 90-х годов некоторых музыкальных инструментов в области не стало. Нужно поощрять педагогов", - отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Эта мера поддержки позволит привлечь работников культуры в села, рабочие поселки и малые города. Они должны быть трудоустроены на полный рабочий день на должность преподавателя либо концертмейстера в муниципальные детские школы искусств, иметь среднее профессиональное или высшее образование. Они должны приехать из городов Челябинской области с населением более 50 тыс. человек или из других субъектов РФ. Данное требование обусловлено тем, чтобы можно было избежать риска миграции работников из одних сельских территорий в другие аналогичные.

После получения единовременно выплаты они должны отработать пять лет. В областном бюджете на эти цели предусмотрено по 22 млн рублей ежегодно.

Работникам культуры необходимо обратиться в министерство культуры Челябинской области для получения выплаты, подать заявление и пакет документов.

"Министерство культуры рассматривает в течение 20 рабочих дней заявление и документы на предмет наличия правовых оснований для предоставления единовременной выплаты работнику культуры. При принятии положительного решения заключает с работником культуры договор о предоставлении единовременной выплаты и в течение 30 дней с момента заключения договора о предоставлении единовременной выплаты работнику культуры перечисляются средства в размере 1 миллион рублей на лицевой счет, открытый в кредитной организации", - рассказали в пресс-службе ведомства.