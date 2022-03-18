18 Марта 2022
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

ЦБ не стал публиковать данные об инфляции на сегодняшний день

Центральный банк России сегодня изменил своему правилу и не стал указывать в пресс-релизе, посвященном решению по ключевой ставке, размер инфляции к сегодняшнему дню.

При этом известно, что регулятор ее посчитал.

"По недельным оценкам, с начала марта инфляция значимо ускорилась. На текущей динамике цен во многом отражается всплеск потребительского спроса на отдельные группы товаров на фоне возросшей неопределенности и роста инфляционных ожиданий, а также произошедшее с начала 2022 года ослабление рубля", - говорится в сообщении.

При этом в ЦБ надеются, что "годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году".

Также Банк России ожидает, что "в ближайшие кварталы произойдет снижение ВВП".

Теги: центральный банк, инфляция, ввп, экономика



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