RuTracker останется недоступен для россиян, даже если РКН разблокирует его

Сервер для обмена файлами RuTraсker даже в случае разблокировки Роскомнадзором останется недоступным для пользователей из России.

Представитель RuTracker заявил Forbes, что "в текущей ситуации не поддерживает никакие действия российских властей".

Напомним, американские компании The Walt Disney Company, Warner Bros. и Sony Pictures прекратили поставку фильмов в кинотеатры России из-за ситуации на Украине. В ответ на это заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин предложил разблокировать некогда один из самых крупных ресурсов русскоязычного сегмента интернета – торрент-трекер RuTracker.