Болельщики "Црвены Звезды" напомнили о военном вмешательстве США в другие страны

18 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт За рубежом
Акция болельщиков сербской &quot;Црвены Звезды&quot; против вмешательства США в другие страны. Перечислены военные конфликты с участием США и НАТО после окончания Второй мировой войны (2022) | Фото: Alex Pantling / Getty Images

Болельщики "Црвены Звезды" напомнили о военном вмешательстве США в другие страны

Болельщики сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" напомнили о военном вмешательстве США в другие страны. Акция фанатов состоялась в ходе ответного матча 1/8 финала Лиги Европы UEFA против шотландского клуба "Рейнджерс".

Болельщики на стадионе в Белграде вывесили баннеры, где перечислены военные конфликты с участием США и НАТО после Второй мировой войны.

Акция болельщиков сербской "Црвены Звезды" против вмешательства США в другие страны. Перечислены военные конфликты с участием США и НАТО после окончания Второй мировой войны(2022)|Фото: Alex Pantling / Getty Images

На ещё одном баннере располагается строчка из песни Джона Леннона: "Все, что мы говорим, — это дайте миру шанс".

Ряд СМИ при этом отмечает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) вряд ли сможет наказать сербов за политическое высказывание, поскольку формально фанаты призвали к миру, а это единственное, что допускает организация на стадионах. Впрочем, несколько лет назад UEFA оштрафовала шотландский клуб "Селтик" за поддержку и флаги Палестины на матче.

"Црвена Звезда" одержала победу со счётом 2:1, но не сумела пробиться в следующий раунд Лиги Европы, поскольку в первой игре уступила со счётом 0:3.

Напомним, что ранее все клубы из России и сборную страны исключили из международных турниров из-за военной операции на Украине.

Теги: футбол, Сербия, Црвена Звезда, акция, США, НАТО, военные конфликты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети