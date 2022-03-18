Болельщики "Црвены Звезды" напомнили о военном вмешательстве США в другие страны

Болельщики сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" напомнили о военном вмешательстве США в другие страны. Акция фанатов состоялась в ходе ответного матча 1/8 финала Лиги Европы UEFA против шотландского клуба "Рейнджерс".

Болельщики на стадионе в Белграде вывесили баннеры, где перечислены военные конфликты с участием США и НАТО после Второй мировой войны.

На ещё одном баннере располагается строчка из песни Джона Леннона: "Все, что мы говорим, — это дайте миру шанс".

Ряд СМИ при этом отмечает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) вряд ли сможет наказать сербов за политическое высказывание, поскольку формально фанаты призвали к миру, а это единственное, что допускает организация на стадионах. Впрочем, несколько лет назад UEFA оштрафовала шотландский клуб "Селтик" за поддержку и флаги Палестины на матче.

"Црвена Звезда" одержала победу со счётом 2:1, но не сумела пробиться в следующий раунд Лиги Европы, поскольку в первой игре уступила со счётом 0:3.

Напомним, что ранее все клубы из России и сборную страны исключили из международных турниров из-за военной операции на Украине.