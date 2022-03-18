Митинг, за который не "закроют". На плотинке в Екатеринбурге прошел концерт-митинг в поддержку спецоперации на Украине

Сегодня в Екатеринбурге на плотинке начался митинг концерт, посвящённый годовщине Крымской весны. Послушать выступление чиновников, посмотреть развлекательную программу и поддержать спецоперацию на Украине собрались сотни людей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Несмотря на то, что мероприятие началось в 13.00 и посреди рабочего дня, ещё за час до концерта центр встал. Для регулировки движения вдоль Ленина и на прилегающих улицах через каждые несколько метров дежурят сотрудники ДПС. Помимо сотрудников Росгвардии, контролирующих порядок в толпе, на месте был организован пропускной пункт - у желающих подобраться ближе к сцене, проверяли сумки и наличие подозрительных предметов под верхней одеждой.

На сцене с речью в поддержку российских военных, спецоперации и верховного главнокомандующего Владимира Путина, выступили руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес, Герой России Сергей Воронин, директор Качканарского горно-промышленного колледжа Анатолий Белан, председатель ЗакСО Людмила Бабушкина, спортсмены-олимпийцы и паралимпийцы и представители общественности. Озвучил свою позицию касательно политической ситуации и глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Урал всегда поддерживал Россию в стремлении сохранить суверенитет, вдумчиво выбирать свою судьбу, не теряя при этом наших предков и общей истории. Свердловская область - опорный край державы. Сегодня наша страна стоит перед очень важным рубежом. За свободу, за отечество!", - сказал Евгений Куйвашев.

Практически каждый из приглашенных гостей заканчивал свою речь возгласом "За победу", "За Путина", "За мир", "За Россию и Украину", после чего уже толпа кричала в ответ "Ура!"

"Спасибо, что вы тут, спасибо, что вы открыто поддерживаете наших ребят. Наших военных, которые отстаивают нашу точку зрения, которые не дают размещать вражеские ядерные вооружения на границах с нашей страной. Это наша первоочередная задача - поддерживать нашу целостность и нашу безопасность", - заявил уральский гонщик Сергей Карякин.

Каждые несколько заявлений разбавлялись выступлениями музыкантов – прозвучала и знаменитая "Катюша". С песней "На Берлин" на сцену вышел Вадим Самойлов с ансамблем песни и пляски Центрального военного округа. Перед выступлением он также выразил желание, чтобы происходящее на Украине поскорее закончилось, ведь ни жители России, ни российская армия не хотят кровопролития. Именно поэтому и проводится спецоперация – чтобы закончить раздор и выгнать с Украины нацизм и бандеровщину.

Несмотря на протестные акции против спецоперации, которые не стали редкостью для Екатеринбурга, многие жители города поддерживают действия российских войск. Участники принесли с собой флаги как отдельных партий, так и триколор. При этом, по словам самих же екатеринбуржцев, выходить поддерживать страну их никто не заставлял, а флаги горожане якобы принесли из дома. На плакатах также можно было прочитать "Zа Россию", "Zа мир", а девизом самого митинга-концерта стала фраза "Россия Донбасс Крым Севастополь. Своих не бросаем!"

"Моя позиция, вот что говорят на сцене – полностью согласен. С Путиным 100%-но согласен", - заявил один из участников недавнего автопробега. Многие пришедшие также поддержали его позицию

"Мы все – и Россия и Украина хотим, чтобы все это быстрее закончилось. А для этого нужны решительные действия. Сколько можно уже? Мы никого не убиваем, мы, напротив, хотим мира, а за мир надо бороться!"

"Мы за Путина, мы за мир и свободу! Хватит кровопролития!"

"Это не может длиться вечно и, надеюсь, не будет. Кто-то идет сражаться, а мы можем только поддержать наших. Сейчас военным нужна наша поддержка".

Среди толпы ходили волонтеры и медики волонтерского движения Свердловского областного медицинского колледжа. Ребята следили за состоянием здоровья присутствующих и, по их словам, набирались опыта в масштабных мероприятиях.

"Мы здесь для набора опыта в той ситуации, которая происходит между нами и Украиной. В принципе, никакой враждебности с нашей стороны нет, а то, что Украина против нас настраивается – это их право";

"Мы за мир, за то, чтобы не было войны, чтобы вернули зеленый Липтон и бургеры. Это очень страшно, никому не хотелось бы воевать. Смотрим видео в интернете и конечно не хочется чтобы повторялась такая ситуация. Мы еще и военнообязанные, потому вдвойне не хочется".

Волонтеры от Свердловского дома добровольцев, открытого по приказу губернатора, раздавали всем желающим чай на входе на Плотинку. Раздавали всем присутствующим и термокружки с патриотической символикой "Z #Своих не бросаем".

Концерт-митинг закончился около 14.30.

Напомним, что 18 марта - ровно 8 лет назад в Георгиевском зале Кремля был подписан межгосударственный договор, согласно которому Крым и Севастополь стали субъектами Российской Федерации.