Золотовалютные резервы России будут разморожены, и станут доступны для развития нашей экономики, - Шувалов

Руководитель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов полагает, что "когда-нибудь арестованные золотовалютные резервы России будут разморожены" и "послужат российской экономике".

"Сейчас на это богатство наложен арест для того, чтобы люди жили хуже. Мы видим попытку посеять хаос среди нас, принудить граждан действовать против властей. Финансовые власти работают в очень жёстких условиях, и сейчас, пока этот период адаптации идёт, надо поддерживать президента, правительство, и Центральный банк. Тогда мы выйдем из этой сложной ситуации, и когда-нибудь (золотовалютные) резервы будут разморожены, и станут доступны для развития нашей экономики. Я в этом абсолютно уверен. Сколько времени пройдёт до этого решения стран, которые ввели санкции, я не знаю, но это должно произойти", - сказал Шувалов в интервью "RT на русском".

Ранее агентство S&P оценило объём "замороженных" резервов ЦБ в половину от всех имеющихся средств.

Министерство финансов России рассчитывает, что замороженные санкциями резервы ЦБ станут доступны по итогам переговоров, при этом удастся избежать крупных последствий для бюджетной системы. Пока средств на исполнение обязательств у правительства достаточно, сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова, выступая в Госдуме.