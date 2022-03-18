18 Марта 2022
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Экономика В России
Пустые полки в магазине (2022) | Фото: Накануне.RU

Экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки – ЦБ

Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, говорится в сегодняшнем пресс-релизе ЦБ, посвященном сохранению ключевой ставки на уровне 20%.

"Кардинальное изменение внешних условий для российской экономики, произошедшее в конце февраля, создало угрозы для финансовой стабильности", - отметили в ЦБ.

Регулятор считает, что его политика "поддерживает привлекательность депозитов и увеличивает склонность населения к сбережению".

"В ближайшие месяцы ожидается существенное ослабление кредитной активности", - добавляет ЦБ,

Теги: инфляция, экономика, центральный банк



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