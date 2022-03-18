Экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки – ЦБ

Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, говорится в сегодняшнем пресс-релизе ЦБ, посвященном сохранению ключевой ставки на уровне 20%.

"Кардинальное изменение внешних условий для российской экономики, произошедшее в конце февраля, создало угрозы для финансовой стабильности", - отметили в ЦБ.

Регулятор считает, что его политика "поддерживает привлекательность депозитов и увеличивает склонность населения к сбережению".

"В ближайшие месяцы ожидается существенное ослабление кредитной активности", - добавляет ЦБ,