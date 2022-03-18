Ещё один военнослужащий из Пермского края погиб на Украине

Во время военной операции России на Украине погиб еще один житель Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Лысьвенского городского округа.

Погибший - Иван Колмогоров, проживал в посёлке Воскресенцы.

За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, Иван Колмогоров посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

Колмогоров стал 11 погибшим на Украине жителем Пермского края.

Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий на Украине погибли 10 российских военнослужащих по контракту из Пермского края. Речь идет о Вячеславе Зуеве, Михаиле Сальникове, Игоре Клюеве, Артеме Нечаеве и Денисе Мальцеве, Дмитрии Поздееве и Виталии Габдуллине. При проведении операции погибли также три бойца пермского отряда ОМОН управления Росгвардии по региону: Денис Соколов, Евгений Лодочников и Антон Палкин.