18 Марта 2022
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2022) | Фото: Банк России

ЦБ оставил ключевую ставку в 20% без изменений

Центральный банк России не стал на очередном совете директоров менять ключевую ставку. Внеплановое повышение состоялось 28 февраля – спустя четыре дня после начала специальной военной операции РФ на Украине. Тогда ставка повысилась вдвое – до рекордных 20%.

"На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году", - считает регулятор.

Теги: центральный банк, ключевая ставка, инфляция



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