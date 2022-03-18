ЦБ оставил ключевую ставку в 20% без изменений

Центральный банк России не стал на очередном совете директоров менять ключевую ставку. Внеплановое повышение состоялось 28 февраля – спустя четыре дня после начала специальной военной операции РФ на Украине. Тогда ставка повысилась вдвое – до рекордных 20%.

"На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году", - считает регулятор.