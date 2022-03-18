18 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Фундаментом для дальнейших отношений с Германией будет Россия без президента Путина – канцлер ФРГ

В Кремле прокомментировали слова канцлера Германии Олафа Шольца о будущем российско-германских отношений. Он заявил, что хочет мира с Россией и русским народом, но "фундаментом для дальнейших отношений является Россия без президента Путина".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что, по его мнению, "с кем быть России, все-таки должен решать не канцлер Германии, а российский народ".

Теги: олаф шольц, германия, владимир путин, россия



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