Фундаментом для дальнейших отношений с Германией будет Россия без президента Путина – канцлер ФРГ

В Кремле прокомментировали слова канцлера Германии Олафа Шольца о будущем российско-германских отношений. Он заявил, что хочет мира с Россией и русским народом, но "фундаментом для дальнейших отношений является Россия без президента Путина".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что, по его мнению, "с кем быть России, все-таки должен решать не канцлер Германии, а российский народ".