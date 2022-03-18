18 Марта 2022
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Образование Свердловская область
свидетельство, фонд святой екатерины (2022) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Фонд святой Екатерины помог запустить пилотную программу обучения врачей в Свердловской области

На Среднем Урале запустили глобальную программу обучения врачей, которая станет пилотной для всей страны. Главная цель проекта, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины, состоит в объединении специалистов разных специальностей внутри одной больницы, формировании у них общей базы знаний и выработке эффективной системы взаимодействия.

Обучение проводится на базе Клинического института мозга. Эту площадку выбрали еще в сентябре прошлого года во время визита в Екатеринбург главного врача больницы №40 в Коммунарке, главного внештатного анестезиолога-реаниматолога департамента здравоохранения Москвы Дениса Проценко, который в 2020 году стал «символом борьбы с эпидемией коронавируса в России». Тогда его предложение о запуске пилотного проекта поддержал губернатор Свердловской области.

больница, врачи, доктор, здравоохранение, медицина(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Важно отметить, что реализация проекта стала возможной благодаря помощи меценатов. Закупку необходимого оборудования для больниц провело министерство здравоохранения региона, а финансирование обучения взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины. Благодаря объединению усилий в 2022 году обучат десять команд, которые сразу же начнут свою работу в больницах нашей области.

телемедицина, больница, здравоохранение, медицинская аппаратура(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Мировая практика и наша практика, которая наиболее показательна, показывают, что пациент из реанимации выходит в среднем на день или полтора раньше. Для обывателя это скупые цифры, но важно понимать, что пациент меньше находится на ИВЛ, а значит, получит меньше инфекций, меньше используется тяжелых седативных препаратов, меньше антибиотиков и так далее», — пояснил директор Клинического института мозга Андрей Белкин.

больница, медицина, здравоохранение(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Процесс обучения организован таким образом, что каждая бригада на 72 часа забывает о текущей работе и превращается в студентов. Обучение команды проходит в несколько этапов: лекции, совместные, узкоспециализированные практические занятия и экзамен. Сегодня государственные сертификаты об успешной аттестации получили бригады из 40-й больницы Екатеринбурга и Серовской городской больницы.

свидетельство, фонд святой екатерины(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Формирование групп ранней реабилитации — это большой шаг вперёд для всей медицины. Приятно, что именно наш регион стал пилотным. Для учредителей Фонда святой Екатерины участие в этом проекте стало логичным продолжением той программы поддержки системы здравоохранения, которая продолжается уже несколько лет», — говорит заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

фонд святой екатерины, татьяна прусевич, врачи(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В рамках реализации программы обучения врачи из десяти больниц региона будут объединены в мультифункциональные бригады, чтобы помогать реанимационным пациентам быстрее выходить из тяжелых состояний, соответственно, сократить объем негативных последствий для здоровья после экстренных операций и болезней.

Теперь вместе с врачом-реаниматологом будут работать специалисты физической реабилитационной медицины, клинические логопеды, неврологи и медицинские психологи.

Теги: фонд святой екатерины, медицина, врачи, образование



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