18 Марта 2022
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Происшествия Украина
донецк, ракета точка-у (2014) | Фото:

Минобороны РФ заявило об обстреле Мелитополя "Точками-У"

По жилым кварталам Мелитополя минувшей ночью были нанесены удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, российская ПВО отразила атаку.

Уточняется, что обстрел велся с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистами.

Пусковые установки были уничтожены двумя ракетами "Искандер".

Ранее сообщалось, что украинская армия вновь обстреляла ДНР из комплекса "Точка-У". В результате четыре человека, среди которых двое детей, получили ранения. Пострадал микрорайон "Солнечный" в Макеевке.

Напомним, 14 марта ВСУ нанесли удар ракетным комплексом "Точка-У" по Донецку. Погибли 20 мирных жителей, еще 28 человек получили тяжелые ранения. 17 марта сообщалось, что российская авиация уничтожила арсенал с ракетами для "Точки-У" под Ровно.

Теги: мелитополь, пво, точка-у



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