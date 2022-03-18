Минобороны РФ заявило об обстреле Мелитополя "Точками-У"
По жилым кварталам Мелитополя минувшей ночью были нанесены удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, российская ПВО отразила атаку.
Уточняется, что обстрел велся с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистами.
Пусковые установки были уничтожены двумя ракетами "Искандер".
Ранее сообщалось, что украинская армия вновь обстреляла ДНР из комплекса "Точка-У". В результате четыре человека, среди которых двое детей, получили ранения. Пострадал микрорайон "Солнечный" в Макеевке.
Напомним, 14 марта ВСУ нанесли удар ракетным комплексом "Точка-У" по Донецку. Погибли 20 мирных жителей, еще 28 человек получили тяжелые ранения. 17 марта сообщалось, что российская авиация уничтожила арсенал с ракетами для "Точки-У" под Ровно.