18 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Йенс Столтенберг (2016) | Фото: nato.int

Генсек НАТО исключил вмешательство Альянса в события на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще раз заверил Украину в поддержке Альянса, но предупредил, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт.
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По его словам, конфликт не должен обостряться. Запад будет продолжать финансировать украинский режим, оказывать военную помощь, а также вводить санкции, благодаря которым Россия должна заплатить "высокую цену" за отстаивание своих национальных интересов на Украине.

"Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского населения... Конфликт не должен выйти за пределы Украины", - сказал Столтенберг.

Он пообещал увеличить численность войск НАТО в Восточной Европе в качестве сдерживающего фактора.

Между тем в Польше хотят ограниченного вмешательства НАТО. Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что в западных столицах всерьез обсуждается участие НАТО в конфликте.

Теги: НАТО, Украина



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