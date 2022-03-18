"Нужно сказать себе "стоп": психолог о свердловчанах, сметающих с полок соль и сахар

Психологи дали совет свердловчанам, которые бросились скупать в магазинах все подряд, особенно соль и сахар. По мнению специалистов, не нужно поддаваться панике.

Напомним, что еще в начале марта в некоторых магазинах Екатеринбурга исчез сахар. В самих торговых сетях подтвердили ажиотаж. За последнюю неделю цены на продукты в Свердловской области, в том числе на соль и сахар, выросли от 1 до 20% в зависимости от товара.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге клинический психолог, начальник отдела Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач, нужно уметь сдерживать себя, когда возникает острое желание купить что-нибудь в большом количестве.

"Наверное, это самое сложное, ведь тревога заразна. Когда все идут за продуктами, мы тоже включаемся в эту цепочку. Давайте будем ответственными каждый за себя, и когда захочется купить много-много продуктов, то надо сказать себе "стоп", - рассказала эксперт, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По ее словам, если человек чем-то много запасается, то это вовсе не потому, что он жадный.

"Это эмоциональное состояние, которое разрушает здоровье – волнение, тревога, возможно даже страх. И тогда нужно работать над собой, ведь невозможно всю квартиру завалить. Люди, которые сейчас все скупают, это вопрос к ним самим – почему они тревожатся? Можно закупить очень много продуктов, но при этом все равно психика будет страдать, все равно будет чего-то мало. Нужно обратить внимание на свое психическое здоровье, потому что в дальнейшем оно даст трещину и в физическом здоровье. Можно обратиться к специалистам", - добавила Анна Ткач.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Москве произошла потасовка в супермаркете: люди подрались из-за отсутствия сахара. Россияне начали активно скупать его и другие продукты после введения санкций (из-за специальной операции РФ на Украине), обвала рубля и других кризисных явлений.