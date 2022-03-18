Путин проведёт совещание с членами Совбеза и переговоры с Макроном

В графике президента Владимира Путина сегодня стоят совещание с членами Совета безопасности и телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

"Президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Или он сам, или мы сообщим темы, которые будут затрагиваться на этом мероприятии", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с прессой, его слова приводит "Ъ".

Переговоры Путина с Макроном запланированы на вечер, а после 19.00 пресс-служба Кремля распространит официальное подтверждение об итогах перговоров.