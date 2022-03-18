18 Марта 2022
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Политика В России Москва
шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин проведёт совещание с членами Совбеза и переговоры с Макроном

В графике президента Владимира Путина сегодня стоят совещание с членами Совета безопасности и телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

"Президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Или он сам, или мы сообщим темы, которые будут затрагиваться на этом мероприятии", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с прессой, его слова приводит "Ъ".

Переговоры Путина с Макроном запланированы на вечер, а после 19.00 пресс-служба Кремля распространит официальное подтверждение об итогах перговоров.

Теги: Владимир Путин, Эммануэль Макрон, переговоры



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