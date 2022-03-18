WSJ: Турция может получить желанные F-35, если передаст Украине С-400

18 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Истребитель F-35 (2017) | Фото: baijiahao.baidu.com

WSJ: Турция может получить желанные F-35, если передаст Украине С-400

Американская газета Wall Street Journal в статье, посвященной перспективам истребителя пятого поколения F-35, рассматривает вариант возвращения в программу Турции, но в обмен на российские С-400. Издание считает, что теперь Вашингтон должен отказаться от ультиматума, поставленного Анкаре: или F-35, или С-400. Пусть Турция не возвращает комплексы России, а передаст их Украине (которая просит у восточноевропейских стран передать ей хотя бы С-300, оставшиеся с советских времен).

Правда, вероятность того, что Турция пойдет на такую сделку еще менее низкая, чем у изначального требования вернуть зенитные комплексы России.

Турция уже получает и размещает российские комплексы С-400. При этом и за американские F-35 уплачено: в рамках контракта Анкара заплатила $1,4 млрд, но турецкие пилоты так и не прошли обучение, а самолеты не были поставлены.

WSJ отмечает, что текущий интерес к F-35 со стороны стран-членов НАТО понятен: в условиях конфронтации с Россией все хотят приобрести более современные самолеты. Например, Германия на этой неделе заявила, что все же закупит американские истребители, которые заменят старые немецкие реактивные самолеты Tornado. Но при этом, как полагает издание, "проект F-35 имеет печальную историю задержек и раздувания бюджета". При текущих темпах, говорят эксперты, ВВС США не смогут реализовать цель создания парка в 1700 F-35 к 2049 году.

Теги: f-35, с-400, истребители, украина, нато



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети