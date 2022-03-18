WSJ: Турция может получить желанные F-35, если передаст Украине С-400

Американская газета Wall Street Journal в статье, посвященной перспективам истребителя пятого поколения F-35, рассматривает вариант возвращения в программу Турции, но в обмен на российские С-400. Издание считает, что теперь Вашингтон должен отказаться от ультиматума, поставленного Анкаре: или F-35, или С-400. Пусть Турция не возвращает комплексы России, а передаст их Украине (которая просит у восточноевропейских стран передать ей хотя бы С-300, оставшиеся с советских времен).

Правда, вероятность того, что Турция пойдет на такую сделку еще менее низкая, чем у изначального требования вернуть зенитные комплексы России.

Турция уже получает и размещает российские комплексы С-400. При этом и за американские F-35 уплачено: в рамках контракта Анкара заплатила $1,4 млрд, но турецкие пилоты так и не прошли обучение, а самолеты не были поставлены.

WSJ отмечает, что текущий интерес к F-35 со стороны стран-членов НАТО понятен: в условиях конфронтации с Россией все хотят приобрести более современные самолеты. Например, Германия на этой неделе заявила, что все же закупит американские истребители, которые заменят старые немецкие реактивные самолеты Tornado. Но при этом, как полагает издание, "проект F-35 имеет печальную историю задержек и раздувания бюджета". При текущих темпах, говорят эксперты, ВВС США не смогут реализовать цель создания парка в 1700 F-35 к 2049 году.