Нацист Билецкий умоляет Зеленского срочно деблокировать Мариуполь

Основатель нацистского полка "Азов" Андрей Билецкий записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором призвал срочно спасти оказавшихся в окружении украинских боевиков. Необходимо срочно деблокировать Мариуполь, боевики готовы на это, но нужен приказ, сказал нацист. А его нет.

Военкор Андрей Руденко написал, что Билецкий начал свою речь браво, а под конец умолял о команде из Киева.

Военкор Александр Сладков отмечает грамотно спланированную операцию по освобождению Мариуполя.

"Меня удивил столь необычный вариант штурма Мариуполя. Мы народу-то там имеем мизер!!! И артиллерия не работает даже так, как на Авдеевском направлении под Донецком, где по тонне тротила в минуту загружают на головы боевиков ВСУ. Мариуполь же берут штурмовые группы из разных ведомств, и разных государств, и всё скоординировано так, что мы его вот-вот возьмём!" – написал Сладков.

По сообщению Минобороны, кольцо окружения вокруг нацбатов сжимается. Утром в соцсетях появилось видео, как бойцы армии ДНР подняли флаг над администрацией Левобережного района Мариуполя.

Украинские телеграм-каналы уже около двух недель пишут, что Генштаб ВСУ предупреждает Зеленского, что удержать Мариуполь невозможно и он скоро будет взят. В последние дни идут сообщения, что нацисты удерживают лишь центральные районы, но ситуация для них критическая.