В Прикамье чиновники местной администрации заплатят миллионный штраф

В Прикамье власти Карагайского муниципального округа заплатят 1 млн руб. за длительное неисполнение социально значимых судебных решений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

По информации приставов, месяц назад администрация была оштрафована на 500 тыс. руб. за неисполнение требований по обеспечению пожарной безопасности на территории Козьмодемьянского сельского поселения. Вскоре после этого аналогичный штраф был наложен за необеспечение пожарной безопасности Рождественского сельского поселения.

"За три года местные власти так и не обеспечили его административный центр запасами воды для целей пожаротушения и не создали условия для забора воды в любое время года в четырех деревнях, входящих в состав сельского поселения. Факт длительного нарушения прав и охраняемых законом интересов граждан был установлен в рамках работы по исполнительному производству, находящемуся на исполнении в отделении судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам УФССП", - говорится в сообщении.



