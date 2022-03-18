18 Марта 2022
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Агрессия Байдена в адрес Путина продиктована утомляемостью президента США, - Песков

Агрессия Джо Байдена в адрес Владимира Путина продиктована раздражительностью и забывчивостью президента США из-за утомляемости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не будем давать резких оценок, чтобы не вызвать большую агрессивность", - цитирует его "Интерфакс".

Представитель Кремля при этом отметил, что высказывания Байдена в адрес Путина фактически являются личными оскорблениями.

Напомним, 16 марта Байден сообщил, что считает российского коллегу Владимира Путина "военным преступником". Также Байден назвал российского лидера "смертоносным диктатором" и "чистейшим бандитом", который "ведет аморальную войну против народа Украины". В Кремле назвали недопустимой и непростительной риторику американского лидера. Песков напомнил, что от бомб США погибли сотни тысяч людей во всем мире.

Теги: байден, путин, песков



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