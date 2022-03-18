Промышленники призвали возложить на ЦБ РФ ответственность за развитие страны

Президент РФ Владимир Путин сегодня внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переутверждения на посту главы Центробанка. К деятельности этой организации и её руководства было немало вопросов и раньше, а после того как Запад ответил на спецоперацию ВС РФ заморозкой 300 млрд долларов валютных резервов ЦБ, несостоятельность политики Банка России стала совсем уж очевидной.

При этом дело даже не в главе ЦБ, а в политике денежно-кредитного регулятора страны в целом. Эта тема стала одной из ключевых в ходе сегодняшнего заседания Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.

Президент российской ассоциации "Станкоинструмент" Георгий Самодуров призвал менять закон о Центробанке с тем, чтобы этот орган отвечал за экономическую политику в стране, а не просто за инфляцию. "Политика эта должна быть направлена и на сохранение рабочих мест, и на повышение экономического благополучия, и на развитие производства — всё, что связано с реальной экономикой", — отметил он.