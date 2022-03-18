Лавров: Ряд стран не согласится с существованием глобальной деревни под руководством шерифа из Америки

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что есть ряд стран, которые не будут "брать под козырек" перед США, Россия в их числе.

"Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием глобальной деревни под руководством шерифа из Америки", - сказал он в интервью RT.

По словам Лаврова, это Китай, Индия, Бразилия, Мексика. "И я думаю, что эти страны не "возьмут под козырек", если дядюшка Сэм скажет им что-то сделать", - отметил министр.

"Россия также отнюдь не относится к странам, готовых взять под козырек", - добавил глава МИД.

США, по мнению Лаврова, стремятся к однополярному миру, похожему на салун, где все пляшут под дудку сильнейшего.