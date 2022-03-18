Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил земляков с Днём воссоединения Крыма с Россией

Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив сегодня поздравили новосибирцев в рамках концерта «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!», посвящённого Дню воссоединения Крыма с Россией, который прошел в международном центре волейбола «Локомотив-арена».

Андрей Травников сказал: "В девятый раз мы отмечаем этот день, но сегодня особое чувство. Сейчас мы совершенно по-другому оцениваем всё то, что произошло в 2014 году. По-другому восхищаемся смелостью жителей Крыма, которые в тот рубежный период не пустили на свою территорию эшелоны национальных батальонов. По-другому оцениваем мудрость и решительность нашего президента Владимира Путина, который в тот момент принимал это нужное решение. По-другому восхищаемся мужеством защитников Донбасса, тех людей, кто эти восемь лет защищал свою землю. Теперь мы понимаем, как сложно сегодня эту опухоль вырезать – опухоль национализма, фашизма, глубоко засевшую на территории Украины. То, что сегодня приходиться ликвидировать нашим войскам, нашим героям, эти метастазы коричневой чумы – детище последователей не только Бандеры, но и Геббельса. Наши земляки, наши воины несут мир на землю Украины, по сути восстанавливают независимость Украины".

Губернатор Новосибирской области отметил, что именно поэтому сегодня развёрнуто такое беспрецедентное давление на нашу страну.

"Мы осознаём, что нам будет тяжело, как никогда. Но нас вдохновляет история 2014 года, история Крымской весны. Мы выстояли и стали сильнее, потому что нас вдохновляли русский дух и стойкость крымчан. И сегодня мы знаем, что мы победим. У русских людей есть набор генетических принципов, который срабатывает на подсознательном уровне и не даёт нам совершить ошибку и переступить через себя. Один из этих принципов: «Своих не бросаем!» Он проявлял себя много раз, на всём протяжении нашей многовековой истории, и всегда срабатывал. И сегодня, как бы ни было трудно, мы выстоим и победим", – обратился к новосибирцам Андрей Травников.

Также приветствовали собравшимся председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, Герой России, трёхкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска, участник боевых действий Евгений Яковенко и другие.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области ,в торжественном мероприятии приняли участие члены общественных организаций, спортивных школ, движения «Защитник», представители депутатского корпуса, политических партий, Общественной палаты, ветеранского сообщества, ТОСов, муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, профсоюзных организаций.