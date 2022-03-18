Президент США Джо Байден на старости лет окончательно потерял остатки рассудка, - Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров полагает, что президент США Джо Байден "на старости лет окончательно потерял остатки рассудка".

"Теперь, пытаясь войти в роль благородного ковбоя, он решил дать оценку президенту России Владимиру Путину, называя его "военным преступником". Напомню, что речь идет именно о Джозеффе Робинетте Байдене – 47-м правителе США. Это тот самый человек, который за свой век натворил столько зла против человечества, что практически каждое его деяние из любого отдельно взятого дня хватит, чтобы привлечь его к самому суровому суду. Причём, некоторую часть его чудовищных преступлений обвинению даже доказывать не понадобится", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Байден публично, абсолютно не стесняясь, с гордостью сам предоставляет эти доказательства, вспоминая, как по его личной инициативе бомбили Белград и разрушались сербские кварталы, напомнил Кадыров.

"Именно он отдавал приказ ВВС бомбить Сирию, а позже выяснялось, что он ничего не знал о районе проведения операции и кто там находился. Помним также, как, ещё будучи сенатором, Байден неистово настаивал на необходимости вторжения в Ирак. И не забудет мир про зверства американцев в Багдаде. Именно американское оружие, которое фашисты получают по приказу Байдена, превращает сегодня в руины города Украины и несёт смерть мирным жителям. Все действия Джо Байдена направлены только в интересах экономики США. Разрушая по надуманным поводам другие страны, он, как и многие его предшественники, буквально наслаждается хаосом в других регионах и никак не может упиться кровью погибающих под американскими снарядами мирных женщин, детей, стариков", - пишет Кадыров.

Руководитель Чечни полагает, что Байден – не тот, кто вправе оценивать действия Путина.

"Нет более отъявленного военного и экономического преступника на сегодняшний день среди действующих лидеров стран, чем Джо Байден. Типичный образец авторитарного самоуправца и властолюбивого деспота. Весь цивилизованный мир это прекрасно понимает. Проблема только в том, что не все решаются озвучить. Но всему своё время. Не будем опережать события", - полагает глава Чечни.