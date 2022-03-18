Любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

В интервью RT он также подчеркнул, что Москва не допустит поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов С-300.

По словам главы российского МИДа, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Конгресс США подтолкнет американского президента Джо Байдена на конфронтацию с Россией.

Напомним, ранее Байден заявил, что США окажут Украине большую военную помощь. По его словам, помощь оценивается в 1 млрд долларов только на этой неделе. Это будут прямые поставки оборудования от Пентагона.

CNN сообщает, что в пакет военной помощи вошли высокоточные управляемые ракеты Switchblade производства американской компании AeroVironment. Также CNN сообщил, что Словакия согласилась передать Киеву комплексы ПВО С-300, о которых просил Зеленский.