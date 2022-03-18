18 Марта 2022
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Общество В России
(2018) | Фото: Госдума РФ

Число вакцинированных в РФ сопоставимо с числом вакцинированных и переболевших – Онищенко

Бывший главный санитарный врач России и бывший депутат Госдумы от "Единой России" Геннадий Онищенко заявил, что в стране "число вакцинированных сопоставимо с числом вакцинированных и переболевших коронавирусом". По его словам, это стало возможно из-за прихода штамма COVID-19 "омикрон".

Онищенко не видит никакого подвоха в озвученном соотношении.

Также он считает решение о снятии масок в Москве "правильным". "Но 11% москвичей сказали, что все равно будут носить маски. И я этой цифре очень обрадовался, люди совершенно по-другому начали относиться к своему здоровью", - заявил Онищенко журналистам.

Он добавил: "Страшилок нам не надо. Нам надо возвращать нашу экономику. Дети должны получать знания, а не отметки".

Теги: геннадий онищенко, вакцинация, коронавирус, омикрон



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