Польша предложит НАТО ввести войска на Украину

Польша предложит ввод войск НАТО на Украину на саммите Альянса на следующей неделе и на встрече Европейского совета. Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер.

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Он сказал, что в странах Западной Европы царят сдержанные настроения, но дальнейшее развитие событий может привести к тому, что нужен будет ввод войск на территорию Украины, где нет российских военных. При этом, по его словам, речь не идет о непосредственном конфликте с Россией.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский также предложил направить на Украину войска НАТО. Министр обороны Польши Мариуш Блащак на встрече министров обороны НАТО 16 марта в Брюсселе представил проект создания миссии НАТО на Украине.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что американские солдаты участвовать в ней не будут, а эта инициатива еще больше разожжет войну, чего США не хотят.