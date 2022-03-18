Зеленский глубоко и безвозвратно подсел на наркотики – Онищенко

Бывший главный санитарный врач России и бывший депутат Госдумы от "Единой России" Геннадий Онищенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский является наркоманом. Онищенко не сказал, на чем основываются его выводы и где он берет такую информацию.

Онищенко возмутился тем, что ряд европейских политиков хочет номинировать Зеленского на Нобелевскую премию мира. В то же время экс-чиновник полагает, что премия мира дискредитировала себя задолго до текущей ситуации. Бывший главный санитарный врач России полагает, что президент США Джо Байден с помощью Нобелевской премии мира хочет выделить Зеленскому "подъемные" деньги на эмиграцию в другую страну.

Кроме того, Онищенко заявил, что Зеленский является наркоманом: "Зеленский глубоко и безвозвратно подсел на наркотики. Я ему могу только посочувствовать. Для него это непосильное занятие – управлять таким государством. Скорее бы он покинул Украину. Наверное, премию мира ему дадут в качестве "подъемных" для эмиграции".