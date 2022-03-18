Зеленский глубоко и безвозвратно подсел на наркотики – Онищенко

18 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Украина
онищенко геннадий григорьевич главный государственный санитарный врач рф (2011) | Фото: Накануне.ru

Зеленский глубоко и безвозвратно подсел на наркотики – Онищенко

Бывший главный санитарный врач России и бывший депутат Госдумы от "Единой России" Геннадий Онищенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский является наркоманом. Онищенко не сказал, на чем основываются его выводы и где он берет такую информацию.

Онищенко возмутился тем, что ряд европейских политиков хочет номинировать Зеленского на Нобелевскую премию мира. В то же время экс-чиновник полагает, что премия мира дискредитировала себя задолго до текущей ситуации. Бывший главный санитарный врач России полагает, что президент США Джо Байден с помощью Нобелевской премии мира хочет выделить Зеленскому "подъемные" деньги на эмиграцию в другую страну.

Кроме того, Онищенко заявил, что Зеленский является наркоманом: "Зеленский глубоко и безвозвратно подсел на наркотики. Я ему могу только посочувствовать. Для него это непосильное занятие – управлять таким государством. Скорее бы он покинул Украину. Наверное, премию мира ему дадут в качестве "подъемных" для эмиграции".

Теги: владимир зеленский, геннадий онищенко, нобелевская премия мира



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети