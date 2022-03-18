Путин, переназначая Набиуллину, взял на себя ответственность за потерю половины золотовалютных резервов страны, - депутат Госдумы

Депутат Госдумы Сергей Обухов считает, что, выдвинув главу Центробанка Эльвиру Набиуллину на новый срок, президент Владимир Путин взял на себя ответственность за все её деяния и, прежде всего, потерю половины золотовалютных резервов страны.

"На мой взгляд, тем самым глава государства взял на себя ответственность за все её деяния и, прежде всего, потерю половины золотовалютных резервов страны. На фоне личных угроз от президента США Джо Байдена и запугивания "Гаагой" взятие этой доли ответственности для Путина – пустяк", - написал в своём Telegram-канале Обухов.

В посте он привел и другие версии происходящего.

"Профессор Никита Кричевский считает, что это изощренный ход, так как Набиуллина не пройдёт через Госдуму, её не утвердит "Единая Россия". Сегодня "ЕР" успешно "пролила кровь" миротворца Дворковича – экс-вице-премьера и дружбана лидера "ЕР" Медведева, а 22 марта займется и банкиршей. Фантастика? Но ведь совсем недавно обращение самой "ЕР" по признанию ДНР-ЛНР не прошло сквозь сито ГД. "ЕР" и Госдума по Набиуллиной проголосуют "как надо". Просто теперь у нас будет лишь номинальная глава ЦБ, но приятная Западу. Через три месяца сама уйдёт", - подытожил Обухов.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 марта, внёс в Госдуму предложение назначить Эльвиру Набиуллину главой Центрального банка России на ближайшие пять лет. На этом фоне в сети и СМИ появились предположения о том, что Набиуллина может покинуть пост главы регулятора. Например, на это косвенно мог указывать тот факт, что она не вошла в правительственную комиссию по противодействию санкциям – туда вошёл её заместитель Владимир Чистюхин, его, кстати, и называли основным претендентом на пост.

Также в начале операции РФ на Украине, когда стало известно о заморозке $300 млрд валютных резервов, ходили слухи, что Набиуллина сама хотела покинуть свой пост, но её отставку не приняли.