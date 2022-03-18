Онищенко заявил, что канцлер Германии "по вечерам почитывает "Майн кампф"*

Бывший главный санитарный врач России, бывший депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что, по его мнению, канцлер Германии "по вечерам почитывает "Майн кампф"* (*признана в РФ экстремистским материалом). Он не сказал, откуда у него такие сведения.

"Сегодня много советчиков, которые пытаются нас чему-то учить. И особенно меня раздражает Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц (Онищенко постоянно произносит Штольц – прим. ред.) и господин Бах, который после немецкой пивной возглавил Международный олимпийский комитет. Они пытаются нас учить. Но я бы хотел им напомнить, что наш народ – русские, украинцы и славяне – мы разделяем общую боль. Наш народ никогда не забудет, как в Великую отечественную войну уничтожали 20 миллионов. И уж не от них мы ожидаем лекции о справедливости. Тем более, что господин Шольц, по-моему, по вечерам почитывает "Майн кампф"* (*признана в РФ экстремистским материалом)", - заявил Онищенко на пресс-конференции.