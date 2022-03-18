18 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
эвакуация, Донецк, Луганск, ДНР, ЛНР (2022) | Фото: mchs.gov.ru

За сутки силы ДНР ликвидировали более 50 боевиков

В ДНР за сутки ликвидировано более 50 боевиков нацистских формирований Украины, в том числе среди них пять иностранцев. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Также уничтожено 25 огневых точек, захвачены в качестве трофеев вооружения. 26 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизнь.

Накануне вечером сообщалось, что в боях за Марьинку уничтожены три американских инструктора, установлены их имена. В боях за город был уничтожен опорный пункт 1-го механизированного батальона 54-й бригады, во время досмотра которого были обнаружены образцы иностранного вооружения. В одном из рюкзаков был флаг штата Теннесси.

Из Мариуполя за сутки эвакуировали 425 мирных жителей, включая 95 детей.

Утром в Донецке в результате обстрелов погибли четыре человека.

Теги: ДНР, Эдуард Басурин



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