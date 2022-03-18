У Басурина нет точных данных о создании бесполетной зоны над Донбассом, - "Звезда"

У официального представителя народной милиции ДНР Эдуарда Басурина нет точной информации о введении Россией бесполетной зоны над Донбассом. Об этом он заявил телеканалу "Звезда".

Ранее Басурин ответил утвердительно на вопрос о закрытии неба над ДНР и ЛНР и о "развертывании зонтика" бесполетной зоны над Донбассом. "Я думаю, да", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, передавать ДНР комплексы ПВО не надо, достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо над Донбассом.