18 Марта 2022
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Общество ДНР и ЛНР
Эдуард Басурин, минобооны ДНР (2016) | Фото:

У Басурина нет точных данных о создании бесполетной зоны над Донбассом, - "Звезда"

У официального представителя народной милиции ДНР Эдуарда Басурина нет точной информации о введении Россией бесполетной зоны над Донбассом. Об этом он заявил телеканалу "Звезда".

Ранее Басурин ответил утвердительно на вопрос о закрытии неба над ДНР и ЛНР и о "развертывании зонтика" бесполетной зоны над Донбассом. "Я думаю, да", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, передавать ДНР комплексы ПВО не надо, достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо над Донбассом.

Теги: басурин, бесполетная зона, донбасс



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