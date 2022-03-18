Зеленского могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Владимира Зеленского могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Об этом говорится в открытом письме, подписанном рядом европейских политиков.

Процедура номинации была закрыта 31 января 2022 года, но инициативная группа попросила специально для Зеленского продлить сроки "в свете исторически беспрецедентных событий".

В письме обвиняется Россия и восхваляется украинский режим, возглавляемый Зеленским. Письмо имеет явный политический русофобский и проукраинский подтекст. Его подписали 36 европейских политиков из Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции, Эстонии, Болгарии, Румынии и Словакии. До 30 марта к нему могут присоединиться другие западные политики.

Напомним, Нобелевскую премию мира уже получал один политический лидер СССР - Михаил Горбачев.