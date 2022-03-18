ВС РФ и силы ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения ДНР при поддержке российских войск ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя.

По данным министерства, кольцо окружения вокруг нацбатов сжимается.

Ранее сегодня ш

таб территориальной обороны ДНР сообщил, что за сутки из Мариуполя и его пригородов были эвакуированы 425 человек, среди них - 95 детей.

17 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военнослужащие около Мариуполя спасли бойцов спецназа из "бандитского кольца", в котором они находились несколько дней. Ранее чеченский лидер призвал нацистов в Мариуполе сдаться. 15 марта Кадыров заявил в своем телеграм-канале, что Мариуполь "в ближайшее время будет полностью очищен от бандеровщины и шайтанов".