ВС РФ и силы ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе
В Минобороны РФ сообщили, что подразделения ДНР при поддержке российских войск ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя.
По данным министерства, кольцо окружения вокруг нацбатов сжимается.
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17 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военнослужащие около Мариуполя спасли бойцов спецназа из "бандитского кольца", в котором они находились несколько дней. Ранее чеченский лидер призвал нацистов в Мариуполе сдаться. 15 марта Кадыров заявил в своем телеграм-канале, что Мариуполь "в ближайшее время будет полностью очищен от бандеровщины и шайтанов".