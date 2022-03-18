ММК оценит влияние санкций против Рашникова

В ММК заявили, что считает необоснованными санкции против председателя совета директоров компании Виктор Рашников.

"Компания изучает принятое европейскими властями решение и оценивает возможное влияние санкций на свой бизнес", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ММК.

Напомним, Рашников попал в список лиц и организаций, против которых ЕС ввел четвертый пакет антироссийских санкций.

В начале марта стало известно, что 79,76% акций ММК перешли в собственность российской компании "Альтаир". Ранее они принадлежали Mintha Holding Limited (Республика Кипр) Конечным бенефициаром обеих компаний является Виктор Рашников.