18 Марта 2022
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Экономика Челябинская область
ММК, металургия (2019) | Фото: Накануне.RU

ММК оценит влияние санкций против Рашникова

В ММК заявили, что считает необоснованными санкции против председателя совета директоров компании Виктор Рашников.

"Компания изучает принятое европейскими властями решение и оценивает возможное влияние санкций на свой бизнес", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ММК.

Напомним, Рашников попал в список лиц и организаций, против которых ЕС ввел четвертый пакет антироссийских санкций.

В начале марта стало известно, что 79,76% акций ММК перешли в собственность российской компании "Альтаир". Ранее они принадлежали Mintha Holding Limited (Республика Кипр) Конечным бенефициаром обеих компаний является Виктор Рашников.

Теги: санкции, Виктор Рашников, ММК,



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