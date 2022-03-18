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Мягкая игрушка (2020) | Фото: Пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Следователи проверяют информацию о тюменском "Маугли"

В Тюменской области следователи проводят проверку информации о 15-летнем ребенке-маугли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Мальчик живет вместе с мамой, не посещает школу и отстает в развитии.

"В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям матери подростка, действиям должностных лиц органов системы надзора и профилактики, а также будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Напомним, мать мальчика ведет затворнический образ жизни. Детский педагог-психолог одного из тюменских детских центров выявила у ребенка ярко выраженную педагогическую запущенность. У него нет полиса медицинского страхования. Хотя мальчик не нуждается в госпитализации, но у него наблюдается психическое отклонение и требуется консультация врача психиатра. Приглашенный врач-психиатр выявил отклонения и у матери ребенка, но затруднился поставить точный диагноз. Родительница не смогла объяснить социальной комиссии почему ее сын не ходит в школу, но заявила, что у нее нет денег, чтобы собрать на учебу. По словам женщины, бывший муж "применяет к ней насилие, а ребенка бьет злая свекровь, которая намеревается выселить ее с сыном из своей квартиры.

Однако проверка показала, что отец ребенка ушел от его матери и живет в Москве, с семьей отношений не поддерживает, и, соответственно, избивать бывшую жену не мог. С сыном отец не общается и отношений не поддерживает.

Оснований для изъятия ребенка из семьи психолог не нашел, однако указал, что необходимо социальное сопровождение. Семье был передан продуктовый набор.

Теги: ребенок, маугли, мальчик, мать



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