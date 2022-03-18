Россиян предупредили о резком подорожании яиц - на 40%

Птицефабрики стали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца, сообщает "Коммерсантъ".

Традиционно цены на яйца увеличиваются в течение трех-четырех недель перед Пасхой (в этом году она отмечается 24 апреля). Однако в нынешнем году стоимость на продукт выросла за полтора месяца, в рознице цены поднялись уже на 15-25%.

Производство яиц внутри страны на треть зависит от импорта, поэтому ожидается рост цен еще на 40%.

В январе сообщалось, что яйца и мясо бройлеров подорожают из-за ограничений Россельхознадзора. Ведомство ввело запрет на ввоз инкубационных яиц из некоторых регионов Германии, Нидерландов и Франции, где фиксируют вспышки птичьего гриппа. Сложившаяся ситуация создала дефицит яиц на рынке и их подорожание с 20 до 40 рублей за штуку.