Из Челябинской области не смогли вывезти 20 вагонов с сахаром в Казахстан

Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром, два вагона с зерном и 13 грузовиков с товарами, запрещенными к вывозу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе таможни.

Также не смогли вывести из России 20 тонн электродвигателей, около 9 тонн телевизоров "Самсунг", 15 тонн автозапчастей, оборудование для литья железобетонных изделий и шиномонтажа, оргтехнику.

Общий вес продукции составил 1,5 тыс. тонн, ее вернули отправителям.