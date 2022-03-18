18 Марта 2022
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Общество Челябинская область
сахар (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Из Челябинской области не смогли вывезти 20 вагонов с сахаром в Казахстан

Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром, два вагона с зерном и 13 грузовиков с товарами, запрещенными к вывозу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе таможни.

Также не смогли вывести из России 20 тонн электродвигателей, около 9 тонн телевизоров "Самсунг", 15 тонн автозапчастей, оборудование для литья железобетонных изделий и шиномонтажа, оргтехнику.

Общий вес продукции составил 1,5 тыс. тонн, ее вернули отправителям.

Теги: сахар, продукты, Казахстан,



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