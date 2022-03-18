ВТБ: Ипотека без господдержки станет доступна только людям со стабильным доходом

В ВТБ прогнозируют, что в новых экономических условиях спрос на ипотечном рынке перераспределится в сторону программ господдержки.

В пресс-службе банка заявили, что стандартная ипотека будет актуальна только для людей с большим первоначальным взносом, стабильным доходом и срочной потребностью в новом жилье.

В ВТБ считают, что вследствие этого вторичный рынок ждет охлаждение, а рынок новостроек - повышение спроса, особенно если программы господдержки модернизируют, передает "Интерфакс".

Напомним, максимальная ставка по льготным программам ипотеки сегодня составляет 7%. При этом ключевая ставка ЦБ составляет 20%, к этой цифре стремятся ставки по коммерческой ипотеке.

На днях вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ, возможно, не сможет удерживать текущие ставки по льготным программам ипотеки. Но если они будут повышены, то заемщикам увеличат и лимит, на который можно взять кредит.