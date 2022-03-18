Дворкович ушел с поста главы фонда "Сколково"

Бывший вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович решил прекратить полномочия главы фонда "Сколково", сообщили РИА Новости в фонде.

Напомним, Дворкович дважды высказывался в связи с ситуацией на Украине.

В качестве главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) он дал комментарий американскому правозащитному журналу Mother Jones, в котором высказался против военной операции РФ на Украине, высказал поддержку украинским шахматистам. " Я знаю, что многие связи уже разорваны. И некоторые дружеские отношения вряд ли можно восстановить. Но я мечтаю снова увидеть украинских и российских игроков, соревнующихся друг с другом. Не друг против друга, а вместе", - заявил Дворкович.

Позже на сайте "Сколково" было опубликовано заявление Дворковича как председателя фонда. В нем он обтекаемо говорит о самой ситуации, но осуждает санкции в отношении России и говорит о возможности широкого импортозамещения, в том числе с участием "Сколково".

В адрес Дворковича жестко высказались глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также секретарь генсовета "ЕР", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. "Что ж, значит, самоочищение нашего общества нужно начинать, в том числе, с фонда "Сколково", который возглавляет Дворкович. Свой выбор он сделал. "Единая Россия" выступает за его немедленное увольнение с позором с этого поста", - написал Турчак.

В Кремле остереглись от таких резких оценок и дистанцировались от призывов снять Дворковича с поста главы ФИДЕ. "Я оставляю это без комментария. Все-таки ФИДЕ – международная организация, поэтому здесь, вы знаете, что наша позиция расходится коренным образом с позицией ФИДЕ. А что касается работы Дворковича в "Сколково", это другая субстанция. Там уже будет все зависеть от личного решения самого Дворковича", - заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.