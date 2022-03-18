18 Марта 2022
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Экономика В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Сбер ввел запрет на валютные переводы на счета в другие банки и за рубеж

Сбербанк ввел ограничение списка валют, доступных для перевода на счета в другие банки по России и за рубеж. Это произошло из-за санкций, сообщает Telegram-канал банка.

"Это значит, что в Сбере нельзя будет сделать перевод в другой банк в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах", - отметили в кредитной организации.

Отправлять переводы в некоторых валютах (в том числе в евро и иенах) можно по России и за рубеж из офисов банка. Переводы за рубеж через приложение "Сбербанк Онлайн" остается доступным только в евро.

Теги: сбер, валюта, доллары, ограничения, запрет, переводы



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