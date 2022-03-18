"Евраз КГОК" начинает снос сооружений буддистов на горе Качканар

Община уральских буддистов "Шедруб Линг", проживающих на горе Качканар, заявила, что "Евраз КГОК" начинает снос сооружений. В самой компании подтвердили, что это действительно так.

Как сообщают буддисты на своей странице в соцсети, ранее они получили документ, в котором говорится, что посещение храмового комплекса прекращается с 17 марта. В "Шедруб Линг" полагают, что это является прямым нарушением соглашения между буддистами и "Евразом". В общине заявили, что ими уже подано исковое заявление в Качканарский городской суд.

"Евраз КГОК" начинает снос сооружений", - сообщили в "Шедруб Линг". Буддисты утверждают, что накануне "Евраз" якобы взломал двери монастыря и отключил в нем видеонаблюдение.

Ситуацию прокомментировали и в самом "Евразе". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании на Урале, в строгом соответствии с решением Качканарского городского суда и трехсторонним соглашением между общиной, правительством области и "Евразом", сносу подлежат только хозяйственно-бытовые постройки. О сносе ступ или Будды речь не идет.

"18 марта на горе начинаются строительные работы по сносу сооружений. Так как это представляет опасность для посетителей, посещение горы туристами и членами общины будет приостановлено до окончания работ", - заявили в компании.

Там отметили, что еще 16 марта предложили общине помощь в упаковке и вывозе имущества ее членов, а также предоставить для этого транспорт. Однако, по данным "Евраза", представители буддистов отказались от составления описи имущества и закрыли доступ внутрь построек, подлежащих сносу.

"Тем не менее, поскольку вступившее в силу решение суда имеет силу закона, оно подлежит обязательному исполнению – сносу сооружений, подготовка к которому осуществляется с 17 марта также силами "Евраз КГОК", - добавили в компании.

Напомним, единственный на Среднем Урале буддийский монастырь "Шедруб Линг" должны были снести до 1 марта 2016 года. Приставы начали выселять буддистов, поскольку территория занята ими якобы незаконно и находится в федеральной собственности, а сама земля находится в разработках качканарского месторождения железной руды, принадлежащего "Евразу". Буддистам выделили другую землю, однако переезжать туда община не хотела, пока не будет обустроена дорога.

После долгих переговоров, в 2020 году соглашение все же было заключено, но затем буддисты сообщили о намерении отказаться от его выполнения, сославшись на то, что в документе о переносе монастыря не указаны конкретные способы сохранения культовых объектов. В компании "Евраз" объясняли, что жить на месторождении небезопасно из-за разработки СКМ.

Представители "Шедруб Линг" обращались за помощью к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. В феврале прошлого года уральские буддисты согласились покинуть гору Качканар и передать объект под охрану "Евраз КГОКа".