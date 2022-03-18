Армии ЛНР и России освободили более 90% территории республики, - Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило о том, что группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил освобождено более 90% территории республики.

Подразделения армии ЛНР уничтожают разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное. В ДНР армия Российской Федерации продолжает успешное наступление в северном направлении. За сутки взяты под контроль населенные пункты Золотая нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречиствока. Продвижение за сутки составило 16 км. В Мариуполе подразделения ДНР при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города.

За ночь авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражен 81 военный объект Украины. Среди них – четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 183 беспилотных летательных аппарата, 1 тыс. 406 танков и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 тыс. 197 единиц специальной военной автомобильной техники.