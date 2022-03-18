Лекарства, которые пропали в аптеках, есть у производителей, - Росздравнадзор

Лекарственных препаратов в России достаточно, но есть проблемы в поставках в отдельных случаях, об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

По ее словам, опасений о достаточном количестве лекарственных препаратов в целом в сети нет, передает Regnum. Лекарства, которые пропали в аптеках, есть у производителей, они скоро поступят в аптечную сеть, заверила Самойлова.

Напомним, СМИ писали, что в аптеках возникли перебои с лекарствами, так, например, в городах выявляют недостаток лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, астмы и щитовидной железы. Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей, председатель общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев объяснил, что ни лекарственные средства, ни медицинские изделия не попадают в санкционные списки, поставки продолжаются. Эксперты связывают временную недоступность тех или иных категорий лекарственных средств в первую очередь с паникой.