18 Марта 2022
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Общество В России
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

Лекарства, которые пропали в аптеках, есть у производителей, - Росздравнадзор

Лекарственных препаратов в России достаточно, но есть проблемы в поставках в отдельных случаях, об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

По ее словам, опасений о достаточном количестве лекарственных препаратов в целом в сети нет, передает Regnum. Лекарства, которые пропали в аптеках, есть у производителей, они скоро поступят в аптечную сеть, заверила Самойлова.

Напомним, СМИ писали, что в аптеках возникли перебои с лекарствами, так, например, в городах выявляют недостаток лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, астмы и щитовидной железы. Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей, председатель общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев объяснил, что ни лекарственные средства, ни медицинские изделия не попадают в санкционные списки, поставки продолжаются. Эксперты связывают временную недоступность тех или иных категорий лекарственных средств в первую очередь с паникой.

Теги: лекарства, аптеки, росздравнадзор



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