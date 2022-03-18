18 Марта 2022
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Храм-на-Крови (2020) | Фото: Накануне.RU

РПЦ не поддерживает снятие моратория на смертную казнь

Русская православная церковь выступает против снятия моратория на смертную казнь в России. Ее отсутствие "открывает возможности для пастырской работы с осужденными на пожизненное заключение", заявил РИА Новости зампредседателя Cинодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Напомним, в последнее время в обществе с новой силой зазвучала дискуссия о возможности снятия моратория. Партия ЛДПР даже предложила провести соответствующий референдум. Намекал на возможность возвращения смертной казни и Дмитрий Медведев. Впрочем, с ним согласны далеко не все однопартийцы, например, Павел Клашенинников и Андрей Клишас выступают против.

Теги: рпц, смертная казнь, мораторий



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